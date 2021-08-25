Хабаровск, 25 августа, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Школьников Хабаровского края 1 сентября будут ждать на линейках. Начало учебного года в очном формате анонсировало правительство региона, сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM.

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Линейки будут проводиться для каждого класса отдельно. В них смогут принять участие родители, но только при обязательном соблюдении всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Краевое министерство образования обещает создать в школах условия, чтобы дети из разных классов меньше пересекались между собой. Школьное оборудование намерены часто дезинфицировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что российские школы начнут новый учебный год в традиционном формате.