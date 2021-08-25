Киев, , 05:01 — REGNUM Пять стран Запада — Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США — объединят усилия и создадут фонд для противодействия «влиянию» России в южных и восточных регионах Украины. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе британского посольства в Киеве на странице в Facebook.

Бизнес по-украински Иван Шилов © ИА REGNUM

Наименование фонда — «Партнерство за сильную Украину». Предполагается, что он будет учреждён до декабря 2021 года. За три года в него планируют вложить £35 млн (около 3,5 млрд рублей).

Инициативы фонда, как ожидают учредители, должны привести к «повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом» на юго-востоке Украины. Конкретного плана действий «антироссийская коалиция» пока не предоставила.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские власти считают уязвимыми свои восточные регионы. Например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия может совершить «ползучую аннексию» Азовского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины обвинил Россию в «ползучей аннексии» в Азовском море