Москва, 25 августа, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин 24 августа провёл переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали полковником Садио Камара. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Александр Фомин

Встреча была проведена в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021». На ней стороны подробно обсудили существующие проекты сотрудничества двух стран в оборонной сфере. Также были затронуты актуальные вопросы региональной безопасности в Западной Африке.

пресс-служба Минобороны РФ «Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия, а также подтвердил готовность министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Xаледбен Салман Аль-Сауд на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Саудовская Аравия настроена на укрепление сотрудничества с Россией, призванное помочь совместно реагировать на угрозы и вызовы.