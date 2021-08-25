Пекин, 25 августа, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Китай добился заметных улучшений по многим показателям профилактики и реабилитации инвалидности в течение 13-й Пятилетки (2016−2020), сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Инвалид

Уровень вакцинации детей, имеющих право на участие в национальном плане иммунизации Китая, в течение этого периода оставался выше 90% в целях предотвращения инвалидности, вызванной болезнями, в то время как основные эндемические заболевания были почти полностью искоренены на уровне округов, сообщила Федерация инвалидов Китая, Национальная комиссия здравоохранения и Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая на совместной пресс-конференции.

Количество обследований до беременности и дородовых обследований были увеличены до 96,4% и 81,1%, соответственно, что помогло снизить инвалидность, вызванную врожденными дефектами и нарушениями развития.

По сравнению с 2016 годом, число несчастных случаев на производстве в Китае сократилось на 39,8% в 2020 году, а число связанных с этим смертей снизилось на 36,3%, наряду со значительным снижением числа дорожно-транспортных происшествий. Охват основными услугами по реабилитации инвалидов за этот период превысил 80%.