Владивосток, 25 августа, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Приморский край готовится подписывать соглашения с инвесторами в рамках VI Восточного экономического форума. Как ожидается, на мероприятии будет достигнуто не менее 20 договорённостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе регионального правительства.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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Предполагается, что подписанные на ВЭФ соглашения принесут в экономику края 100 млрд рублей инвестиций. Сотрудничать с российскими и иностранными инвесторами Приморье намерено в сферах инфраструктурных проектов, энергетики, цифровой экономики, туризма, реализации социальных проектов. По словам министра экономического развития Приморского края Натальи Набойченко, на ВЭФ власти края хотят достичь договорённостей о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту ВКАД, с ПАО «РусГидро» по развитию электросетевого хозяйства региона, с корпорацией «Туризм.рф» и другими компаниями.

«В рамках деловой программы будут обсуждаться вопросы как международного сотрудничества, так и новые экономические вызовы с учетом изменившихся условий. Какие возможности открываются для Дальнего Востока и Приморского края, в частности. Безуглеродная энергетика, зелёная экономика, развитие туризма и сферы креативных индустрий. Это далеко не полный перечень тем для дискуссий, по итогам которых будут выработаны механизмы внедрения их в регионе», — подчеркнула Наталья Набойченко.

Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 2−4 сентября.