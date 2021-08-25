Приморье ждёт от ВЭФ 100 млрд рублей инвестиций
Владивосток, 25 августа, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Приморский край готовится подписывать соглашения с инвесторами в рамках VI Восточного экономического форума. Как ожидается, на мероприятии будет достигнуто не менее 20 договорённостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе регионального правительства.
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Предполагается, что подписанные на ВЭФ соглашения принесут в экономику края 100 млрд рублей инвестиций. Сотрудничать с российскими и иностранными инвесторами Приморье намерено в сферах инфраструктурных проектов, энергетики, цифровой экономики, туризма, реализации социальных проектов. По словам министра экономического развития Приморского края Натальи Набойченко, на ВЭФ власти края хотят достичь договорённостей о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту ВКАД, с ПАО «РусГидро» по развитию электросетевого хозяйства региона, с корпорацией «Туризм.рф» и другими компаниями.
Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 2−4 сентября.