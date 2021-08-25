Пекин, 25 августа, 2021, 04:40 — ИА Регнум. По оценкам, перевод судов в онлайн помогло Китаю сократить в 2020 году выбросы углекислого газа на более чем 9,4 млн тонн за счет сокращения расстояния передвижения участников тяжб и судебного персонала более чем на 93 млн км, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Китайский суд

Осуществление судопроизводства онлайн при поддержке интернет-технологий обеспечили людям легкий доступ к судебным услугам, упростив работу по проведению судебных разбирательств, говорится в докладе, опубликованном Верховным народным судом КНР.

По оценкам, сокращение выбросов углекислого газа за счет использования онлайн-сервисов выросло на 24% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении. В отчете также говорится, что в прошлом году благодаря онлайн-сервисам было сохранено до 14,5 млрд листов бумаги, что эквивалентно более чем 1 млн деревьев.

Оценки были основаны на разнице между объемами работ, осуществленными онлайн-сервисами и объемами работ, выполняемыми в автономном режиме. В отчете отмечается, что количество дел, поданных онлайн в суды по всему Китаю, превысило 10,8 млн, что составляет 54% от общего числа исков.