Чунцин, Китай, 25 августа, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Внезапное наводнение, вызванное проливным дождем, унесло автомобиль в городе центрального подчинения Чунцине, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Наводнение

Автомобиль был унесен внезапным проливным наводнением, в результате чего погибли четыре человека и еще двое пропали без вести, сообщили местные власти. Авария произошла около 13:00 по местному времени дня 23 августа, когда автомобиль направлялся из поселка Башань уезда Чжунсянь, в деревню Байма близ поселка Синьли города Чунцин. Горные потоки, вызванные внезапными сильными ливнями, смыли автомобиль.

К настоящему времени два человека, находившиеся в машине, были спасены. Продолжаются дальнейшие спасательные работы и расследование причин трагедии.