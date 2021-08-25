Париж, , 04:33 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал доверительными переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой. Встреча прошла 24 августа в Киеве.

Жан-Ив Ле Дриан Jim Mattis

«По случаю 30-летия независимости Украины у меня состоялся доверительный разговор с президентом Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой в Киеве», — написал французский министр на своей странице в Twitter.

Содержание переговоров Жан-Ив Ле Дриан не раскрыл.

В свою очередь в пресс-службе президента Украины сообщили, что стороны обсуждали ситуацию в Донбассе и выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате в декабре 2019 года.

«Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей», — сказал Зеленский на встрече и призвал французского министра сохранить «давление на Россию».

Напомним, Украина обязалась имплементировать в своё законодательство «формулу Штайнмайера» об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР. Она предполагает создание Киевом условий для проведения свободных выборов в Донбассе, но фактически киевские власти продолжают блокировать этот процесс.

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