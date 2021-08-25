Пекин, 25 августа, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Пекинский парк Universal (UBR) объявил, что официально начнет работу в тестовом режиме для гостей по приглашениям с 1 сентября с комплексными мерами по профилактике и борьбе с COVID-19, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Universal Pictures

Согласно UBR, достопримечательности, шоу, объекты и услуги будут постепенно открываться только для приглашенных гостей во время пробного открытия, а улучшения в работу будут вноситься на основе отзывов. Среди приглашенных гостей будут партнеры курорта и избранные поклонники официальной маркетинговой кампании. Билеты на пробный запуск UBR недоступны для широкой общественности и не подлежат передаче.

UBR и департамент по контролю заболеваний совместно разработали планы профилактики и контроля за COVID-19 для обеспечения здоровья и безопасности посетителей и персонала во время пробной эксплуатации.

Расположенный на юго-востоке Пекина, UBR является пятым тематическим парком Universal Studios в мире, третьим в Азии и первым в Китае. На сегодняшний день он является самым крупным по масштабам в мире, занимая площадь в четыре квадратных километра.