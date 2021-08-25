Северо-Курильск, Сахалинская область, 25 августа, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил пепел высотой до 3700 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

Сообщается, что шлейф от выброса начал распространяться на юго-восток на расстояние до 10 километров. Случаев выпадения пепла в населенных пунктов острова Парамушир не фиксировалось, запаха сероводорода также не ощущалось. Предполагается, что выброс не представлял опасности для жизни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс. Шлейф пепла ушел на юг на расстояние до 10 километров. Угрозы для жителей острова Парамушир этот выброс также не представлял.