Чунцин, Китай, 25 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Уровень воды в двух реках города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая поднялся выше безопасного уровня, после того как сильные ливни обрушились на муниципалитет с 22 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Aufgang Наводнение

По данным станции гидрологического мониторинга Чунцина, уровень воды в 10 малых и средних реках Чунцина превысил уровень предупреждения, а в двух — уровень гарантии безопасности.

На реках Янцзы, Уцзян и Цзялин в Чунцине также наблюдался быстрый рост уровня воды. Гидрологические станции вдоль трех рек зарегистрировали повышение уровня воды более чем на семь метров.

С утра 23 августа по утро 24 августа ливни обрушились на 10 районов и уездов Чунцина, а уровень осадков достигал 180,5 мм. По прогнозам, сильные дожди продолжатся в муниципалитете как минимум до 26 августа.