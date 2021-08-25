Пекин, 25 августа, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Целевая группа Госсовета КНР обратилась к больницам Китая с просьбой обеспечить разумный штат сотрудников по профилактике и борьбе с эпидемиями и не сокращать их «по какой-либо причине», сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Прибытие китайских эпидемиологов в Рим

Согласно недавнему уведомлению совместной группы Государственного совета по профилактике и контролю за COVID-19, на каждые 150−200 коек в больницах, не специализирующихся на лечении COVID-19, должен быть один штатный специалист по борьбе с эпидемией на каждые 150−200 коек.

В документе говорится, что это число должно быть в 1,5−2 раза больше для больниц, специализирующихся на лечении COVID-19, а также содержится настоятельный призыв к принятию достаточных и эффективных мер по профилактике внутрибольничных инфекций.

Небольшие клиники, которые не предоставляют стационарное лечение, могут нанять специалистов по борьбе с эпидемиями на неполный рабочий день. Документ также включает меры по улучшению подготовки и благосостояния специалистов по борьбе с эпидемиями и четкое описание их обязанностей.