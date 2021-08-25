Пекин, 25 августа, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Китай добился заметного прогресса в строительстве сельской транспортной инфраструктуры, поскольку улучшенные дорожные сети играют ключевую роль в новой миссии страны по оживлению сельских районов, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Китай. Дорога

В настоящее время протяжённость сельских дорог Китая достигла 4,38 млн км, что составляет 84,3% от общей протяженности дорог страны, сообщил министр транспорта страны Ли Сяопэн на пресс-конференции. Поскольку полная победа над абсолютной нищетой была обеспечена по всей стране, Китай начал новый виток оживления сельских районов.

По данным Министерства транспорта, страна не просто стремится увеличить протяжённость сельских дорог, но и стремится содействовать интеграции транспортного строительства, освоения ресурсов и промышленного развития в сельских районах, чтобы лучше соответствовать цели оживления сельских районов.