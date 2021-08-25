Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Спецпосланник президента США Джо Байдена по климату Джон Керри может направиться в Китай с официальным визитом в сентябре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Глобальное изменение климата

Предполагается, что Керри обсудит с китайскими властями сотрудничество в сфере борьбы с климатическими изменениями. Других подробностей предстоящего визита, а также его сроки не назывались.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Джона Керри. Американский политик по итогам переговоров заявил, что российский лидер согласился сокращать вредные выбросы в России. Однако пресс-служба Кремля опровергла наличие каких-либо обещаний по данному вопросу со стороны Путина.

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