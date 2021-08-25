Нанкин, Китай, 25 августа, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Переживший Нанкинскую резню Сюй Цзяцин скончался в возрасте 96 лет утром 23 августа в китайском Нанкине, сообщает агентство Синьхуа.

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Восемь переживших Нанкинскую резню скончались в 2021 году, в связи с чем число ныне живущих зарегистрированных выживших сократилось до 64, согласно данным Мемориального зала жертв Нанкинской резни, устроенной японскими захватчиками.

Японские войска захватили тогдашнюю столицу Китая город Нанкин 13 декабря 1937 года. За шесть недель они убили около 300 000 китайских гражданских лиц и безоружных солдат в одном из самых варварских эпизодов Второй мировой войны, получившем названием Нанкинской резни.

Китайское правительство сохранило свидетельства выживших, записанные как в письменных документах, так и в видеоматериалах. Эти записи о резне были внесены ЮНЕСКО в Список Всемирного реестра памяти в 2015 году. Япония до сих пор не признает факт резни и продолжает почитать военных преступников, к ней причастных.