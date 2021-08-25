Пекин, 25 августа, 2021, 04:08 — ИА Регнум. К настоящему времени в Китае было создано более 1600 интернет-больниц, и почти 49 млн человек прошли онлайн-диагностику и лечение в 2020 году с преобладанием онлайн-медицинских услуг, сообщил официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР, передает агентство Синьхуа.

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Заместитель директора комиссии Юй Сюэцзюнь сделал соответствующее заявление на форуме по здравоохранению 20 августа в рамках пятой выставки «Китай-Арабские государства» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, который может похвастаться первой в стране пилотной зоной для Интернета и здравоохранения.

«Цифровое здравоохранение стало стратегическим направлением для многих стран по преобразованию и модернизации медицинской помощи, и Китай прилагает большие усилия для интеграции информационных технологий с гигиеной и здоровьем», — сказал Юй.

Он отметил, что «Интернет Плюс Здравоохранение» стал неотъемлемой частью медицинской помощи, а его преимущества, такие как бесконтактность, в полной мере проявились во время борьбы с эпидемией COVID-19 в Китае.

Его мнение поддержал доктор Гауден Галеа, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае. Выступая по видеосвязи на форуме, он сказал, что использование возможностей цифровых технологий имеет решающее значение для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, а передовые технологии, такие как виртуальная терапия и дистанционный мониторинг, потенциально могут поддержать системы здравоохранения в достижении лучших диагнозов и лучшего охвата.

«Мы можем многое сделать вместе, чтобы использовать научно-технические инновации на благо здоровья и благополучия всех людей. Я верю, что благодаря сотрудничеству мы вносим свой вклад в создание более безопасного и здорового мира», — отметил Галеа.