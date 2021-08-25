Закон о защите прав врачей принят в Китае
Пекин, 25 августа, 2021, 04:01 — ИА Регнум. В Китае принят закон о защите законных прав и интересов врачей, обеспечивающий правовую гарантию реализации стратегии здорового Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Закон был принят на заключительном заседании сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 20 августа. Закон, состоящий из семи глав и 67 статей, предусматривает также что 19 августа в Китае будет отмечаться День врачей.
В нем также содержатся положения о квалификационном экзамене и регистрации, правилах практики, обучении и оценке, мерах поддержки и юридических обязательствах для врачей. Закон требует усиления подготовки медицинских работников в области общей практики, педиатрии, психиатрии, гериатрии и других дисциплин, где не хватает врачей.
В нем также предлагается принять меры по подготовке специалистов высокого уровня в области интегрированной традиционной китайской и западной медицины и врачей общей практики, способных предоставлять интегрированные традиционные китайские и западные медицинские услуги.
Врачей следует поощрять предоставлять регулярные медицинские услуги в медицинских учреждениях ниже уровня округа, включая городские и сельские клиники и центры общественного здравоохранения, а основные учреждения, в которых они практикуют, должны оказывать им поддержку, говорится в законе.
В законе также предусматривается, что медицинские учреждения должны совершенствовать меры безопасности и проявлять инициативу по своевременному разрешению медицинских споров, обеспечивая тем самым безопасность врачей. Закон вступит в силу 1 марта 2022 года.
Отметим, что число практикующих врачей и практикующих помощников врачей в Китае достигло почти 4,1 млн в 2020 году.