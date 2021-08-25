Пекин, 25 августа, 2021, 04:01 — ИА Регнум. В Китае принят закон о защите законных прав и интересов врачей, обеспечивающий правовую гарантию реализации стратегии здорового Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Приключения Питкина в больнице». Реж. Роберт Эшер. 1963. Ведикобритания «Врач»

Закон был принят на заключительном заседании сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 20 августа. Закон, состоящий из семи глав и 67 статей, предусматривает также что 19 августа в Китае будет отмечаться День врачей.

В нем также содержатся положения о квалификационном экзамене и регистрации, правилах практики, обучении и оценке, мерах поддержки и юридических обязательствах для врачей. Закон требует усиления подготовки медицинских работников в области общей практики, педиатрии, психиатрии, гериатрии и других дисциплин, где не хватает врачей.

В нем также предлагается принять меры по подготовке специалистов высокого уровня в области интегрированной традиционной китайской и западной медицины и врачей общей практики, способных предоставлять интегрированные традиционные китайские и западные медицинские услуги.

Врачей следует поощрять предоставлять регулярные медицинские услуги в медицинских учреждениях ниже уровня округа, включая городские и сельские клиники и центры общественного здравоохранения, а основные учреждения, в которых они практикуют, должны оказывать им поддержку, говорится в законе.

В законе также предусматривается, что медицинские учреждения должны совершенствовать меры безопасности и проявлять инициативу по своевременному разрешению медицинских споров, обеспечивая тем самым безопасность врачей. Закон вступит в силу 1 марта 2022 года.

Отметим, что число практикующих врачей и практикующих помощников врачей в Китае достигло почти 4,1 млн в 2020 году.