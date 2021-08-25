Пекин, 25 августа, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Операторы, которые собирают и обрабатывают данные об автомобилях в Китае, должны будут пройти оценку безопасности, если они предоставят такие данные за рубеж для нужд бизнеса, сообщила Киберпространсвтенная администрация Китая (CAC), сообщает агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Умные дороги

Данные, собранные с автомобилей в Китае, должны храниться в Китае в соответствии с пробным положением о безопасности данных транспортных средств, совместно опубликованным пятью департаментами, включая CAC и Министерство общественной безопасности КНР.

Операторы не должны отправлять за границу данные, объем которых превышает объем, утвержденный оценками безопасности, и должны включать соответствующую информацию в свои ежегодные отчеты о безопасности данных, согласно регламенту.

Он вступит в силу в тестовом режиме с1 октября для решения растущих проблем безопасности и устранения брешей в безопасности по мере того, как транспортные средства станут «умнее» и получат более высокую способность генерировать и обрабатывать данные, говорится в заявлении CAC.

В документе говорится, что операторы передачи данных должны избегать сбора чрезмерных данных с автомобилей и защищать конфиденциальность владельцев автомобилей и их пользователей.

Они должны информировать пользователей автомобилей и получать их одобрение при сборе личной информации. Биологические и биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, голос, данные о лице и частоте сердечных сокращений, могут быть собраны только в том случае, если это абсолютно необходимо для обеспечения безопасности вождения.