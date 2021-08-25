Китай запретит передачу данных с «умных» автомобилей за рубеж
Пекин, 25 августа, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Операторы, которые собирают и обрабатывают данные об автомобилях в Китае, должны будут пройти оценку безопасности, если они предоставят такие данные за рубеж для нужд бизнеса, сообщила Киберпространсвтенная администрация Китая (CAC), сообщает агентство Синьхуа.
Данные, собранные с автомобилей в Китае, должны храниться в Китае в соответствии с пробным положением о безопасности данных транспортных средств, совместно опубликованным пятью департаментами, включая CAC и Министерство общественной безопасности КНР.
Операторы не должны отправлять за границу данные, объем которых превышает объем, утвержденный оценками безопасности, и должны включать соответствующую информацию в свои ежегодные отчеты о безопасности данных, согласно регламенту.
Он вступит в силу в тестовом режиме с1 октября для решения растущих проблем безопасности и устранения брешей в безопасности по мере того, как транспортные средства станут «умнее» и получат более высокую способность генерировать и обрабатывать данные, говорится в заявлении CAC.
В документе говорится, что операторы передачи данных должны избегать сбора чрезмерных данных с автомобилей и защищать конфиденциальность владельцев автомобилей и их пользователей.
Они должны информировать пользователей автомобилей и получать их одобрение при сборе личной информации. Биологические и биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, голос, данные о лице и частоте сердечных сокращений, могут быть собраны только в том случае, если это абсолютно необходимо для обеспечения безопасности вождения.