Шэньчжэнь, Китай, 25 августа, 2021, 03:49 — ИА Регнум. В южном китайском городе Шэньчжэнь создана временная зона защиты для полосатика Брайда, который задерживается в здешних водах более месяца в году, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

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Площадь зоны в настоящее время составляет 64 квадратных километра в бухте Дапэн недалеко от Шэньчжэня и может быть изменена в зависимости от перемещения китов, согласно муниципальному департаменту рыболовства Шэньчжэня.

Яхты, прогулочные и туристические суда, моторные лодки и парусные суда запрещены в этом районе, в то время как рыболовным судам запрещено ловить рыбу в нем. Судам, проходящим через этот район, предлагается плыть на низкой скорости и принимать меры предосторожности, чтобы избежать встречи с китами.

Ограничительные меры в отношении зоны временной защиты будут действовать до тех пор, пока кит не покинет воды Шэньчжэня. Полосатик Брайда был впервые замечен в бухте Дапэн 29 июня. Эксперты сказали, что это подросток длиной около 8 метров.

Полосатики Брайда, в основном обитающие в тропических и субтропических водах, — это усатые киты, которые имеют три гребня перед их дыхательным отверстием, обладают темно-серой спиной, белым или розовым брюшком.