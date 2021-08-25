Манила, 25 августа, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о намерениях бороться за пост вице-президента на выборах в 2022 году, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

В своем заявлении глава республики заявил, что обеспокоен ситуацией с наркотиками в стране, а также действием повстанческих группировок. Дутерте подчеркнул, что сможет оказать большую помощь новому правительству, занимая должность вице-президента.

Отметим, согласно законодательству Филиппин, Родриго Дутерте на выборах 2022 года больше не может баллотироваться кандидатом в главы государства. При этом свои кандидатуры на президентские выборы намерены выдвинуть дочь президента Сара Дутерте, а также известный борец Манни Пакуайо. Сами президентские выборы на Филиппинах должны состояться 9 мая 2022 года.