Москва, 25 августа, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Около половины (47%) кинозрителей в России предпочитают отечественный кинематограф, а не голливудский. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого медиахолдингом Rambler&Co.

Снимается кино

«Российский кинематограф оказался на вершине зрительского интереса — его предпочитают 47% респондентов. Голливудские премьеры привлекают 36% зрителей, европейские фильмы — 9%, азиатские — 2%. Локальное независимое кино интересно 6% зрителей», — говорится в отчёте.

Составители опроса отмечают, что полученные цифры подтверждаются статистикой просмотров фильмов на платформе Okko.

При выборе фильма зрители в 27% случаев интересуются актёрским составом, описанием сюжета (25%), рекомендациями друзей и знакомых (18%), а также руководствуются мнением критиков и оценкой в системе онлайн-кинотеатров.

Опрос проводился с 17 по 22 августа 2021 года, в нём приняли участие почти два миллиона пользователей (63% мужчин и 37% женщин).

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