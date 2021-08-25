Пекин, 25 августа, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Китай распространит цифровые водительские удостоверения по всей стране к 2022 году, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из т/с «Наша Russia». авт. Г. Ю. Мартиросян, С.С. Слепаков, М.Г. Пежемский. 2006. Россия Водители иностранцы

Пресс-секретарь Министерства общественной безопасности КНР Ли Гочжун сообщил на пресс-конференции, что более 1,95 млн человек получили цифровые водительские права с момента запуска пилотной программы в городах Тяньцзинь, Чэнду и Сучжоу 1 июня.

Министерство планирует распространить пилотную программу на большее количество регионов во второй половине этого года, приложив больше усилий для улучшения информационной системы и поддержки учреждений, сказал Ли, добавив, что водители могут подать заявку на получение цифровой лицензии через официальное мобильное приложение.

Цифровые лицензии могут использоваться в различных случаях, включая обработку нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий, подачу страховых исков и аренду транспортных средств. Они имеют ту же юридическую силу, что и бумажные лицензии, добавил Ли.