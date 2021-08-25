Пекин, 25 августа, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Крупнейшие аэропорты Китая расширят свои возможности по обслуживанию багажа за счет интенсивного применения технологии радиочастотной идентификации (RFID) при отслеживании багажа, сообщает агентство Синьхуа.

Lester Lefkowitz Багаж

В течение года, по данным Администрации гражданской авиации Китая (CAAC), все крупные аэропорты с годовой пропускной способностью более 10 млн пассажиров будут применять систему RFID.

По состоянию на июнь этого года 27 крупных аэропортов с годовой пропускной способностью более 10 млн пассажиров одобрили и продвигают проекты по применению RFID. Несколько китайских авиакомпаний могут предоставлять услуги, с помощью которых пассажиры могут проверять состояние своего багажа на протяжении всего путешествия.

С января по июнь этого года гражданская авиационная промышленность Китая предоставила услуги по отслеживанию багажа в течение всего путешествия для более чем 792 800 единиц багажа на борту 32 667 рейсов, согласно статистике, предоставленной CAAC.