Токио, 25 августа, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате инцидента в метро японской столицы Токио, где на одной из станций неизвестный распылил кислоту, 25 августа передал телеканал NHK.

Станция метро в Токио

По предварительной информации, речь идет о серной кислоте. Преступник подошел к другому мужчине на станции «Сироканэ-Таканава» и брызнул в лицо жидкостью, а после скрылся.

Пострадавший получил ожоги и был направлен в больницу. В ходе инцидента также пострадала женщина, которая, подскользнувшись на разлитой кислоте, упала и получила травму. Полиция ведет поиски злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа вооруженный ножом преступник напал на пассажиров поезда метро в Токио. В результате случившегося четыре человека получили ранения. Злоумышленник скрылся с места происшествия.