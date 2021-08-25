Пекин, 25 августа, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Китай активизировал усилия по профилактике COVID-19 в больницах, поскольку страна сдерживает рост числа локальных случаев заражения, сообщает агентство Синьхуа.

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Следует принять энергичные меры для сдерживания инфекции в больницах, предназначенных для лечения случаев COVID-19, говорится в руководстве, опубликованном межведомственной целевой группой Госсовета КНР по реагированию на COVID-19.

Все случаи COVID-19, как импортированные, так и приобретенные на месте, а также бессимптомные носители, должны быть госпитализированы в изолированные отделения в специально отведенных больницах и содержаться отдельно от пациентов с другими заболеваниями, говорится в документе.

Сотрудники, работающие в изоляторах, должны быть полностью вакцинированы перед выходом на свое рабочее место, говорится в сообщении.