Пекин, 25 августа, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Китай улучшит свою логистическую сеть для коммерческих услуг и международной торговли, чтобы сделать систему более разумной, экологичной и эффективной к 2025 году, согласно плану действий, совместно разработанному Министерством торговли и восемью другими правительственными ведомствами, сообщает агентство Синьхуа.

Китай

В течение 14-й Пятилетки (2021−2025 годы) страна будет стремиться создать современную логистическую систему с рядом влиятельных логистических фирм, конкурирующих на международном уровне, говорится в плане. В соответствии с планом будет поощряться применение больших данных, технологий 5G и искусственного интеллекта в логистической системе для содействия более эффективной доставке.

В течение этого периода также будут предприняты усилия по стимулированию использования перерабатываемых упаковочных материалов и энергосберегающего транспортного оборудования для создания экологически чистой логистической системы, говорится в плане.

Согласно плану, Китай планирует создать несколько национальных баз логистики холодовых цепей и разработать систему распределения всего процесса для ускорения развития логистики холодовых цепей с 2021 по 2025 год.

Высококачественное развитие логистики для коммерческой деятельности и международной торговли будет способствовать новой парадигме развития «двойной циркуляции», которая позволяет внутренним и зарубежным рынкам усиливать друг друга, при этом внутренний рынок является основой, говорится в плане.