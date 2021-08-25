Томск, 25 августа, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Арбитраж Томской области получил банкротные претензии, адресованные ООО «Научно-производственное объединение «Завод композиционных строительных материалов». Иск от ФНС РФ пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление поступило в суд 24 августа 2021 года. Сумма претензий составляет 576 984,7 рубля. В качестве управляющего предлагается участник союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело». Третьими лицами в споре участвуют налоговый орган и управление Росреестра.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в октябре 2013 года в Томске. Директор и владелец — Владислав Казак. Уставный капитал — 2 416 666 рублей. По основному виду деятельности компания занимается производством минеральных тепло‑ и звукоизоляционных материалов.