Пекин, 25 августа, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным Министерством экологии и окружающей среды КНР, качество воды в Китае продолжало улучшаться в течение первых семи месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Matthew Summerton Река в Китае

Качество поверхностных вод в Китае делится на пять классов, причем I класс является самым высоким по качеству.

Данные показывают, что 81,1% поверхностных вод были отнесены к классу с I по III по качеству, то есть были высокого качества в период с января по июль, что на 0,4 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как показатель для вод класса V снизился на 0,8 процентных пункта в годовом исчислении до 1,7%.

Касательно рек 82,8% по качеству были отнесены к классу с I по III за первые семь месяцев, что на 0,4 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как 1,5% были отнесены к классу V, что на 0,9 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.