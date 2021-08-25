Пекин, 25 августа, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Китай успешно запустил новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Старт «Чанчжэн-5В»

Запуск произошел с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 23:41 по пекинскому времени 24 августа ракетой-носителем «Чанчжэн-3В» и успешно вышел на запланированную орбиту.

Этот запуск стал 386-й миссией для ракет-носителей серии «Чанчжэн». Подробности не сообщаются. Напомним, в тот же день Китай запустил с космодрома Цзюцюань еще два экспериментальных спутника.