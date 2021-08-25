Москва, 25 августа, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Водохозяйственный комплекс Волгоградской и Ростовской областей в середине октября 2021 года может столкнуться с перебоями в работе из-за нехватки воды в Цимлянском водохранилище, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Alexxx1979 Цимлянское водохранилище

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Как объяснил и. о. начальника института Владимир Мошков, уровень воды в Цимлянском водохранилище всего на 2 метра превышает отметку «мёртвого объема», и он уже на 3 метра ниже нормального подпорного уровня.

«Мертвый объем водохранилища — это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть емкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока», — объяснил глава (ВНИИ ГОЧС).

С учётом этих факторов органам исполнительной власти Волгоградской и Ростовской областей рекомендовано принять достаточные меры для обеспечения надежного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.