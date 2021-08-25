Владимир, 25 августа, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Арбитраж Владимирской области 14 октября 2021 года начнёт рассматривать крупный финансовый иск Министерства промышленности и торговли России к ООО «Бакулин моторс групп», связанному с Анатолием Бакулиным — бывшим советником губернатора и министра транспорта РФ, а также с его сыном — бывшим городским депутатом Алексеем Бакулиным. Претензии превышают 158,4 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск от министерства был подан в начале августа 2021 года. Дело приняла судья Щавлева. Сумма исковых требований — 158 460 058,99 рубля, но детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в январе 2014 года для производства автобусов. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. рублей, численность работников — более 400 человек. Директор — бывший депутат Волжской городской думы Алексей Бакулин. Владельцами компании являются ООО «Волгабас групп» с долей 75% и ООО «Реновация». Доля первого собственника числится в залоге у «Восточного экспресс банка».

ООО «Волгабас групп», созданное в июне 2020 года, с января 2021 года на 60% принадлежит компании «Реновация», которая существует с октября 2020 года. Ещё 38% долей у Алексея и Анатолия Бакулиных. Среди владельцев есть и «Восточный экспресс банк» (доля — 1%), и Рустам Яппаров — 1%.

Фирма «Реновация» находится в собственности ООО «Мидстрим групп» Дмитрия Стрежнева и ООО «Лизинговая компания «Мегаполис» Леонида Бондаренко.

Напомним, в 2020 году холдинг попал в медиаповестку в свете многочисленных претензий от банка-кредитора и проигранных исков на сумму более 1 млрд рублей.

Имущество с молотка: что происходит в автобусном холдинге экс-депутата?