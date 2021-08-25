Рабат, , 02:55 — REGNUM Марокко сожалеет о решении алжирских властей разорвать дипломатические отношения, говорится в заявлении марокканского МИД.

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«Королевство Марокко приняло к сведению одностороннее решение властей Алжира разорвать дипломатические отношения с Марокко с этого дня», — сообщили дипломаты.

При этом в МИД королевства считают, что Алжир сознательно идет на эскалацию отношений. При этом в Марокко назвали неоправданным решение алжирских властей о разрыве дипотношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Алжира объявили о разрыве дипломатических отношений с Марокко. В республике объяснили, что марокканские власти организовывали массовый шпионаж за алжирскими гражданами. Якобы для слежки использовалась израильская программа Pegasus.

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