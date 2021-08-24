Ла-Пас, 25 августа, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Заключенный одной из тюрем Боливии устроили бунт из-за слишком хороших условий содержания бывшей врио президента республики Жанин Аньес, передает телеканал ATB.

Флаг Боливии

Сообщается, что инцидент произошел в тюрьме Сан-Педро в Ла-Пасе. Заключенные держали плакаты «Мы все равны перед законом» и «Аньес — убийца», протестуя против привилегированного содержания экс-главы государства в исправительном учреждении. При этом глава тюрьмы заявил, что администрации удалось договориться с осужденными, чтобы протест был исключительно мирным.

Ранее глава боливийского МИД Карлос дель Кастильо сообщал, что Аньес пыталась нанести себе увечья, однако ее здоровью сейчас не угрожает ничего. После этого инцидента родственникам политика разрешили навещать ее в тюрьме и даже ночевать с ней.