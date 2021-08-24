Нью-Йорк, США, 25 августа, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 24 августа вновь выросли на фоне полного одобрения в США вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, продолжения роста цен на нефть и ожидании выступления главы ФРС. В лидерах роста продолжает оставаться Nasdaq.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост онлайн

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 30,55 пункта (0,09%), до уровня 35 366,26 пункта. S&P 500 подорожал на 6,70 пункта (0,15%), поднявшись до уровня 4486,23 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 77,15 пункта (0,52%), поднявшись до уровня 15 019,80 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,04, до уровня $67,54 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 23 августа ростом на фоне заявлений о продолжении мягкой монетарной политики и восстановления цен на нефть. В лидерах роста вновь Nasdaq.

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