Москва, 25 августа, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил от Министерства обороны России иск, адресованный головной компании «Объединённой авиастроительной корпорации» — ПАО «Туполев». Претензии на более чем 4,2 млрд рублей пока судом не приняты к производству и дата заседания не сообщается, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск был подан 23 августа 2021 года. Сумма исковых требований — 4 230 015 171,16 рубля.

До этого — в середине августа — судом был частично удовлетворен другой финансовый иск, но дело слушали в закрытом режиме. В июле также министерство подало ещё один схожий иск, но по нему также дело закрыли от общественности. Вероятно, речь идёт о документах с отметкой секретности.

В декабре 2020 года по иску Минобороны на 4,6 млрд рублей к Объединённой авиастроительной корпорации, которая находится под управлением госкорпорации «Ростех», суд взыскал порядка 4,4 млн рублей. Речь шла о неустойке. ПАО «Туполев» участвовало в деле третьим лицом.

Напомним, Объединённая авиастроительная корпорация была учреждена в 2006 году для консолидации российских самолётостроительных активов, а ПАО «Туполев» является головным предприятием для стратегической и дальней авиации. Помимо этого, общество реализует проект глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ.