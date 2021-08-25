Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Лидеры стран G7, представители ООН, Евросоюза и НАТО имеют единую позицию по афганскому радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лидеры G7, а также лидеры ЕС, НАТО и ООН, все согласились с тем, что мы будем выступать с единых позиций в нашем подходе к «Талибану"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил он.

По словам американского лидера, союзники США договорились определять легитимность правительства Афганистана по предпринятым действиям, а не по политической принадлежности. Байден добавил, что не намерен верить радикалам «на слово».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США подтвердили вывод из Афганистана нескольких сотен своих военнослужащих. Отмечалось, что афганскую территории покинули часть сотрудников штаба и вспомогательных подразделений. При этом США все еще намерены полностью вывести войска из Афганистана к концу августа.

Читайте ранее в этом сюжете: США подтвердили вывод из Афганистана нескольких сотен военных