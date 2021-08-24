Красноярск, 25 августа, 2021, 02:16 — ИА Регнум. В среду, 25 августа, в Красноярске будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:05 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 25 на 26 августа ожидается до +11… +13 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В четверг, 26 августа, в Красноярске до +22… +24 °C днём и +10… +13 °C ночью, облачно, без осадков.

В пятницу, 27 августа, в Красноярске ожидается до +23… +25 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +9…+12 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы западного ветра до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с. В Туруханском районе порывы западного ветра до 15−18 м/с.

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