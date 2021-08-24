Москва, 25 августа, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Служба внешней разведки России рассекретила документы о срыве попытки организовать восстание Иране летом 1942 года, которое планировали осуществить нацисты, и нейтрализации их подполья перед Тегеранской конференцией 1943 года.

Иран

В соответствии с советско-иранским договором 1921 года, третьи страны не могли использовать территорию Ирана для военных выступлений против Советской России. Однако Гитлер рассчитывал на помощь Ирана во Второй мировой войне и с 1933 года последовательно создавал там плацдарм для военной агрессии на Среднем Востоке.

Советские послания в Тегеране в этот период игнорировались, а обстановка продолжала ухудшаться. Поэтому ещё в августе 1941 года советская ударная группировка заняла северные провинции Ирана после согласования вопроса с Лондоном и Вашингтоном, а также на основании договора 1921 года. Операция получила название «Согласие».

Свои ставки во внутриполитической борьбе нацисты сделали на подпольные партии «Хезб-е-Кабут» и «Меллиюн-е-Иран» («Голубая партия» и «Иранские националисты»), представители которых должны были внедриться в имеющиеся в Тегеране партии и позже «поднять мятеж во всем Иране и, прежде всего, в северных районах».

«Начало восстания намечалось на 27 июля (1942 года). Предполагалось, что к этому времени немцы займут Сталинград и выйдут на побережье Каспийского моря», — писал комиссар иностранных дел СССР Владимир Деканозов, наркому внутренних дел Лаврентию Берии в ноябре 1942 года.

Из текста его письма следует, что заговорщики наметили посадочные площадки для воздушных десантов в провинциях Мазандаран и Гилян, а также места для парашютных десантов. Особая роль в этой операции отводилась Мазандарану, поскольку здесь нацисты планировали «перерезать советские коммуникации», взорвав важнейшие тоннели и мосты.

В 1943 году, когда шла подготовка к Тегеранской конференции, СССР и Англия заявили правительству Ирана о необходимости пресечения деятельности прогерманских антисоюзнических сил в стране и об аресте их лидеров и активистов.

Аресты прошли 31 августа, задержали около 180 человек. Среди них — бывший премьер-министр Ахмад Матин-Дафтари, генералы Купал и Пурзанд, ряд руководителей и работников Трансиранской железной дороги. Спустя девять дней Тегеран объявил войну нацистской Германии.