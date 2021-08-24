Хьюстон, США, 25 августа, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Стрельба произошла возле торгового центра Walmart на севере американского Хьюстона (штат Техас), сообщает пресс-служба местной полиции.

Robert Cudmore Полиция США

Сообщается, что инцидент произошел уже после закрытия торгового центра. В результате стрельбы погиб один человек, еще один получил ранения и был госпитализирован. Отмечается, что жизни раненого ничего не угрожает. При этом полиция не исключает, что пострадавший может быть причастен к преступлению. По факту стрельбы ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Нью-Йорке произошла стрельба в центре Манхэттена. В результате происшествия пострадал один человек. По предварительной версии, конфликт произошел на бытовой почве.