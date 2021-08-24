Москва, 25 августа, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Государственный долг России в первом полугодии 2021 года вырос на 1,5 трлн рублей, достигнув 20,4 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Счётной палаты РФ.

(сс) geralt Рост

«По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн рублей, или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн. рублей», — говорится в документе.

В Счётной палате добавили, что такой размер госдолга сопоставим с 17,7% прогнозируемого объема ВВП России.

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Внутренний долг России также увеличился, достигнув показателя 16,2 трлн рублей, составив в общем объёме госдолга 79,3%.

Расходы бюджета на обслуживание долга, по оценке ведомства, составили за полугодие 506 млрд рублей.