Ливерпуль, Великобритания, 25 августа, 2021, 01:02 — ИА Регнум. 24 августа в Хаддерсфилде на «Стадионе Джона Смита» футбольный клуб «Хаддерсфилд» в рамках второго раунда Кубка Английской Лиги потерпел поражение от «Эвертона» из Ливерпуля со счетом 1:2. При этом последние полчаса «ириски» играли в меньшинстве после удаления Мойзе Кина.

Evertonfc.com Футболист «Эвертона»

Первый мяч на 26-й минуте встречи забил 25-летний атакующий полузащитник сборной Нигерии Алекс Ивоби вывел «ирисок» вперед после передачи Тома Дэвиса — 0:1. Через 19 минут Том Лис восстановил равновесие в счете — 1:1. На 79-й минуте Андрос Таунсенд забил победный мяч, замкнув передачу Андре Гомеша — 1:2.

Желтые карточки получили Собра Томас (60'), Муамаду-Наби Сарр (81') и Андре Гомеш (90+5').

Бригада арбитров: Мэтт Донахью | Ник Гринхалгх | Акил Новсон | Энди Волмер.

Составы команд:

«Хаддерсфилд»: Николс, Тоффоло, Пирсон, Сарр, Лис (Туртон, 69'), Вальехо, Хай (Корома, 80'), Холмс, Томас, Кэмпбелл, Синани (О'Брайан, 69').

«Эвертон»: Бегович, Кенни, Холгейт, Кин, Нкунку (Грэй, 75'), Брантуэйт (Гомеш, 57'), Гбамен, Таунсенд, Дэвис (Динь, 64'), Ивоби, Кин.