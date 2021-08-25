Приштина, 25 августа 2021, 01:15 — REGNUM В политической организации косовских сербов «Сербский список» в ночь с 24 на 25 августа сообщили о возможности бойкота местных выборов 17 октября в Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, осуждение депутата этой организации Ивана Тодосиевича на два года лишения свободы было признано нарушением Брюссельского соглашения. Суд обвинил Тодосиевича в разжигании вражды и нетерпимости.
Решение об участии в выборах в «Сербском списке» пообещали принять после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем.
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