Приштина, , 01:15 — REGNUM В политической организации косовских сербов «Сербский список» в ночь с 24 на 25 августа сообщили о возможности бойкота местных выборов 17 октября в Косово.

Горан Ракич — новый президент Сербского списка по предложению Славко Симича Srpskalista.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, осуждение депутата этой организации Ивана Тодосиевича на два года лишения свободы было признано нарушением Брюссельского соглашения. Суд обвинил Тодосиевича в разжигании вражды и нетерпимости.

Решение об участии в выборах в «Сербском списке» пообещали принять после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем.

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