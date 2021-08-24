Богота, 25 августа, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Взрыв метана произошел в угольной шахте в центральной Колумбии, сообщает пресс-служба колумбийского национального добывающего агентства.

DariuszSankowski Шахта

По ее данным, взрыв случился на шахте в городе Топага. По предварительной версии, он был вызван «метаном и, предположительно, угольной пылью».

«Удалось обнаружить четверых рабочих, к сожалению, без признаков жизни», — добавили в агентстве.

На шахте продолжается поисково-спасательная операция. Предполагается, что под завалами могут находиться еще семеро рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня не менее 11 горняков оказались под завалами в угольной шахте в городе Соча в центральной части Колумбии. Тогда на месте происшествия обнаружили двух погибших, а также смогли спасти не менее трех человек.