Приштина, Сербия, 26 сентября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 сентября опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заявление о том, что две трассы, соединяющие Косво и Сербию, блокируют на КПП лица с криминальным прошлым.

Иван Шилов ИА REGNUM Экстремист

Политик опубликовал общую фотографию нескольких участников протестов и описал их биографию.

Стоит отметить, что лица, о которых говорит Курти, не связаны (по его словам) с ОПГ, их «преступления» или то, что так трактуется, были совершены на политической почве.