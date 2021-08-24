Вашингтон, 25 августа, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Пакет бюджетных предложений на сумму $3,5 трлн, касающийся 2022 финансового года (начнется 1 октября), одобрила палата представителей Конгресса США, 24 августа сообщается на сайте законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доллары

За эту инициативу проголосовали 220 конгрессменов, а против — 212. Пакет должен пойти на налоговые льготы для производителей, использующих источники энергии, не загрязняющие окружающую среду, а также на реализацию программ по облегчению доступа к высшему образованию.

Кроме того, документ предусматривает увеличение финансирования в США систем здравоохранения, образования и мер по охране окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа законопроект о пакете мер на сумму $3,5 трлн был одобрен Сенатом Конгресса США.