Париж, 25 августа, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Руководство «Пари Сен-Жермен» приняло решение отклонить предложение мадридского «Реала» по трансферу 22-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Как сообщает издание TF1, парижский клуб не устроило предложение в размере 160 миллионов евро.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Также сообщается, что «сливочные» не будут предпринимать очередную попытку заполучить футболиста в текущее трансферное окно.

Килиан Мбаппе оценивается порталом transfermarkt в 160 миллионов евро. Текущее соглашение французского нападающего с «ПСЖ» рассчитано до середины 2022 года. После завершения контракта с парижским клубом Мбаппе собирается продолжить карьеру в «Реале».

В текущем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Килиан Мбаппе принял участие в первых трех турах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.