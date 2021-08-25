Могадишо, , 00:39 — REGNUM Более 60 террористов из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены армией Сомали в ходе операции в регионе Мудуг, сообщает пресс-служба министерства внутренней безопасности сомалийского штата Гальгудуд.

Военные Сомали AMISOM Public Information

«После нескольких авиаударов по террористам военнослужащие обнаружили более 60 тел боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также армии Сомали удалось отбить город Амара, который ранее смогли захватить террористы. При этом в ходе операции погибли пятеро сомалийских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа исламисты захватили город Амара в центральной части Сомали. Они атаковали армейскую базу, расположенную в черте города, вынудив военнослужащих сомалийской армии отступить.

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