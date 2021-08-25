Рим, , 23:33 — REGNUM В итальянском Торино 24 августа в результате утечки газа произошло обрушение жилого здания.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Как сообщают итальянские СМИ, в результате произошедшего погиб четырёхлетний албанский мальчик Арон. Его мать, женщину 34 лет, достали из-под обломков вместе с 22-летним румыном. Мужчина получил ожог 50% тела. В момент обрушения он выходил из дома на работу. Оба находятся в критическом состоянии.

Еще один человек оказался ранен: 22-летний сицилиец получил перелом ноги и ушиб головы. Отец ребенка, албанец, не был дома в момент происшествия, однако оказался в больнице из-за шока. Всего в двухэтажном доме проживало шесть семей.

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