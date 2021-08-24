Амстердам, 25 августа, 2021, 00:32 — ИА Регнум. 24 августа в Эйндховене на стадионе «Филипс» ПСВ не смог одержать победу над португальской «Бенфикой». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Клуб из Лиссабона благодаря минимальной победе в первом матче вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Желтые карточки получили Лукас Вериссимо (8'), Оливье Боскальи (64'), Жоау Мариу (66'), Гонсалу Рамуш (82'), Андре Рамальо (85'), Райан Томас (90+1') и Одиссеас Влаходимос (90+4'). На 32-й минуте встречи Лукас Вериссимо был удален с поля.

На матче работала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ассистенты главного судьи — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Составы команд:

ПСВ: Дроммел, Рамальо, Боскальи (Обиспо, 70'), Мвене (Томас, 89'), Макс (Тезе, 89'), Санраге, ван Гинкел (Брума, 70'), Гетце, Захави, Гакпо, Мадуэке (Вертессен, 70').

«Бенфика»: Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Родригеш, Жилберто (Альмейда, 61'), Гримальдо, Мариу (Эвертон, 74'), Силва (Мейте, 74'), Вайгль, Таарабт (Вертонген, 54'), Яремчук (Рамуш, 61').

Статистика матча (ПСВ/ «Бенфика»)

Удары 20/4

Удары в створ 8/1

Владение 65%/35%

Угловые 6/2

Нарушения 14/12