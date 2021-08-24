Москва, 24 августа, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Бронетранспортер БТР-3Ф, предназначенный для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера, представлен на международном форуме «Армия-2021», сообщает корреспондент .

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бронетранспортер БТ-3Ф

Новую бронемашину представил холдинг «Высокоточные комплексы».

БТР-3Ф приспособлен для эксплуатации при низких температурах до — 50 градусов по шкале Цельсия, оснащён новыми гусеницами уменьшенного давления на грунт, имеет запас хода 600 км.

БТР может перевозить до 15 пехотинцев с вооружением внутри утепленного корпуса с независимой системой отопления, работающей даже при выключенном двигателе.

Основным вооружением бронемашины является дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом, оборудованный лазерным дальномером и тепловизором. Кроме того, БТР-3Ф может оснащаться разведывательным беспилотником.

Бронетранспортер может плавать и приспособлен для воздушного десантирования с военно-транспортных самолетов или может перевозиться на внешней подвеске тяжёлых вертолётов Ми-26.